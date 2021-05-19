Бюст Героя Советского Союза Андрея Серебрякова открыли в музее школы № 2044 в Москве

Фото: Кирилл Журавок

Бюст Героя Советского Союза Андрея Серебрякова стал главным экспонатом новой выставки, посвященной Великой Отечественной войне. Экспозиция открылась в музее "Кинофотоаппаратуры и фотографии" школы № 2044 в районе Северном в Москве.

Участие в торжественном мероприятии приняли дочь Андрея Серебрякова Людмила, а также народный артист России Дмитрий Певцов.

"Дети не только изучили историю подвига, но и прошли путем героя. Поздравление, которое прислали мне кадеты-серебряковцы к 9 Мая, я разослала во все города, где есть бюст отца. Дети возлагали цветы от школы по всем памятным местам Северного района и закончили мемориальной доской на проезде Серебрякова в доме, где я живу", – сказала Серебрякова.

Народный артист России Дмитрий Певцов отметил совместную работу школьников и назвал музей "живой памятью".

"Своими руками, своими делами дети сохраняют эту память. А значит, имя Андрея Серебрякова будет жить в веках", – сказал Певцов.

Школа претендует на присвоение ей имени Андрея Серебрякова. Решение бороться за это право приняли сами ученики, изучив подвиг Героя Советского Союза на экскурсии в Алабине. Узнав об этом, Людмила Серебрякова заявила, что память об ее отце в надежных руках.

Андрей Серебряков был командиром роты имени Дзержинского 475-го отдельного тяжелого танкового батальона. При обороне Воронежа 24 июля 1942 года он погиб. Его рота получила приказ прорвать оборону противника, танк Серебрякова был подбит, но он не покинул горящую машину и до последнего вел огонь.