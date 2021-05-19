Бюст Героя Советского Союза Андрея Серебрякова открыли в музее школы № 2044 в Москве

Фото: Кирилл Журавок
Бюст Героя Советского Союза Андрея Серебрякова стал главным экспонатом новой выставки, посвященной Великой Отечественной войне. Экспозиция открылась в музее "Кинофотоаппаратуры и фотографии" школы № 2044 в районе Северном в Москве.
Участие в торжественном мероприятии приняли дочь Андрея Серебрякова Людмила, а также народный артист России Дмитрий Певцов.
"Дети не только изучили историю подвига, но и прошли путем героя. Поздравление, которое прислали мне кадеты-серебряковцы к 9 Мая, я разослала во все города, где есть бюст отца. Дети возлагали цветы от школы по всем памятным местам Северного района и закончили мемориальной доской на проезде Серебрякова в доме, где я живу", – сказала Серебрякова.
Народный артист России Дмитрий Певцов отметил совместную работу школьников и назвал музей "живой памятью".
"Своими руками, своими делами дети сохраняют эту память. А значит, имя Андрея Серебрякова будет жить в веках", – сказал Певцов.
Школа претендует на присвоение ей имени Андрея Серебрякова. Решение бороться за это право приняли сами ученики, изучив подвиг Героя Советского Союза на экскурсии в Алабине. Узнав об этом, Людмила Серебрякова заявила, что память об ее отце в надежных руках.
Андрей Серебряков был командиром роты имени Дзержинского 475-го отдельного тяжелого танкового батальона. При обороне Воронежа 24 июля 1942 года он погиб. Его рота получила приказ прорвать оборону противника, танк Серебрякова был подбит, но он не покинул горящую машину и до последнего вел огонь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: