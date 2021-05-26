"Звезды советского экрана": Раднэр Муратов и два фильма Татьяны Дорониной

В июле 1972 года вышел в свет свежий номер журнала "Советский экран". Редакция опубликовала статью режиссера Георгия Натансона, из которой читатели узнали, что он думает о работе с Татьяной Дорониной в фильмах "Старшая сестра" и "Еще раз про любовь". А очерк "20 лет спустя" рассказывал об актере Раднэре Муратове, который снялся уже в 50 картинах, но стал знаменитым лишь после "Джентльменов удачи".

Кого должны благодарить зрители за появление фильмов "Старшая сестра" и "Еще раз про любовь"? Почему Раднэр Муратов считал себя обязанным за роль в "Джентльменах удачи" Фрунзику Мкртчану? И какая у актера была пагубная страсть? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".