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Общество

20:58

Создатели "Южного парка" превратили Трампа в репортера

за рубежом общество

Фото: youtube.com/Sassy Justice

Создатели мультсериала "Южный парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер выпустили первую серию нового проекта "Дерзкое правосудие". В ней роль репортера "сыграл" Дональд Трамп, сообщает News.ru.

Мультипликаторы использовали технологию Deepfake, которая позволяет накладывать одно изображения на другое. Кроме президента США, в шоу появились его дочь Иванка, основатель Facebook Марк Цукерберг, старший советник президента Джерад Кушнер и актер Майкл Кейн.

Первый выпуск проекта посвятили технологии Deepfake и связанному с ней мошенничеству. Согласно сюжету, главный герой шоу – репортер Фред Сэсси – занимается журналистскими расследованиями, помогая гражданам отстаивать свои права.

Ранее в центре Манхэттена разместили картину, изображающую Трампа в образе святого с пустой книгой в руках. Художник Дэвид Датуна пояснил, что картина подразумевает, что политик в реальности не отстаивает никаких идей.

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