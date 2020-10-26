В центре Нью-Йорка появилось изображение Трампа в виде иконы

21:29
Фото: instagram.com/david_datuna
В центре Манхэттена разместили картину, изображающую Дональда Трампа в образе святого с пустой книгой в руках. Художник Дэвид Датуна пояснил, что картина подразумевает, что политик в реальности не отстаивает никаких идей.
"Сегодняшняя реальность необычна: у нас есть самопровозглашенный святой, который проповедует "ничто", каждый день затягивая нас все глубже в свою корыстную пустоту золотого тельца", – отметил автор работы.
В 2016 году Датуна облетел на самолете статую Свободы и, соединив слоганы Трампа и Хиллари Клинтон, вывел в небе надпись: "Сделаем Америку сильной вместе".
Годом позже художник устроил перформанс в центре Нью-Йорка, выложив фамилию президента из глыб сухого льда, которые таяли на глазах зрителей. Инсталляция являлась ответом на выход Трампа из Парижского соглашения по климату.
Ранее кандидат в президенты США Джо Байден в прямом эфире перепутал действующего главу Белого дома Дональда Трампа с бывшим американским лидером Джорджем Бушем.
Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что многие американские СМИ активно работают, чтобы избиратели не знали о подобных оплошностях Байдена.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Социологи фиксируют рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.
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