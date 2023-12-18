"Тайны кино": Мухтар, Алый, Шарик и Бим

Дейк, Брут, Карай, Стив – так звали настоящих звезд советского кино. Они исполнили главные роли в фильмах "Ко мне, Мухтар", "Пограничный пес Алый", "Собачье сердце" и "Белый Бим Черное ухо".

Благодаря чему и кому исполнитель роли Мухтара стал звездой экрана? Как Брут, сыгравший Алого, выжил в схватке с медведем? Какие таланты пришлось продемонстрировать Караю во время проб на роль Шарика? Об этом – в программе "Тайны кино".