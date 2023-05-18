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Культура

"Тайны кино": "Вооружен и очень опасен"

"Тайны кино": "Вооружен и очень опасен"

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В 1978 году фильм "Вооружен и очень опасен" стал одним из лидеров проката, собрав у экранов почти 40 миллионов зрителей. Для режиссера Владимира Вайнштока это был успех и еще одно доказательство, что приключенческое кино – это то, чего не хватало советскому кинематографу.

Почему Владимир Вайншток снимал фильмы в редком для советского кинематографа жанре вестерна? Кто придумал название картины "Вооружен и очень опасен"? Почему эту приключенческую ленту режиссер решил снимать совместно с кинематографистами Румынии и Чехословакии?

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