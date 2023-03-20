"Тайны кино": "Время, вперед!", "Высота", "Добровольцы", "Карьера Димы Горина"

Подъемные краны, груды кирпича и грузовики, полные песка или щебня. В советском кино стройка была одной из излюбленных тем. Фильмов о ней снимали много – от лирических комедий до производственных драм. Это было требование времени. Режиссеры должны были показать всему миру, как живет и расцветает государство рабочих и крестьян.

Почему фильм Михаила Швейцера "Время, вперед!" называют лучшей картиной о стройке? Какой актерский подвиг совершил Николай Рыбников, снимаясь в драме "Высота"? Зачем авторы фильма "Премия" попытались критиковать работу строительного треста? И за что советские зрители ценили киноленты, где главным местом действия была стройплощадка? Об этом − в программе "Тайны кино".