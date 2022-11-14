"Тайны кино": "Его звали Роберт"

12 июля 1967 года на экраны кинотеатров вышел фильм режиссера Ильи Ольшвангера "Его звали Роберт" с Олегом Стриженовым, исполнившим в картине сразу две роли – ученого-кибернетика Сергея Сергеевича и его точной копии, робота по имени Роберт. Актеру пришлось вживаться в образы двух разных персонажей.

До этого фильма он был известен как всенародно любимый романтический герой. Стриженов впервые появился в новом для себя комедийном амплуа именно в фильме "Его звали Роберт".

Кто из французских знаменитостей сыграл в этой картине? Какие сцены были вырезаны из ленты? По чьей вине едва не сорвались съемки? Как Олег Стриженов впервые в своей карьере снимался в комедии? Об этом – в программе "Тайны кино".