"Тайны кино": "Бабье царство", "Родня", "Покровские ворота", "Обрыв". Римма Маркова

Римме Марковой все было подвластно. Редко бывает, чтобы актер мог сыграть любую роль, любой эпизод, любую сцену. Римма Васильевна могла. Она была не просто актриса, она была большая актриса. Она была из тех актеров, которые очень умны и адекватны, умеют оценить реально не только других, но и себя. Для многих она была настоящей "Родиной-матерью".
За что же актрису так прозвали? Какую роль Маркова сыграла в судьбах Иннокентия Смоктуновского и Юрия Богатырева? Почему не сложилась ее театральная карьера? Кто назначил Риму Васильевну на роль Офелии и что заставило ее отказаться от роли? Почему режиссер Салтыков предпочел Маркову Мордюковой? Из-за чего разрушился ее счастливый брак? Какое доброе дело принесло артистке роль в картине Михалкова? И как Римма Васильевна переиграла самого Алексея Петренко?
Об этом – в программе "Тайны кино".
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