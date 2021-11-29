"Тайны кино": "Бабье царство"

В 1968 году у советских кинотеатров выстроились огромные очереди. Все хотели увидеть картину "Бабье царство". Многие из зрителей шли на нее во второй и третий раз подряд.

Ставший популярным фильм был не легкой комедией, а тяжелой военной драмой. В какую из исполнительниц основных ролей до беспамятства влюбился режиссер, а какой сделал предложение увидевший ленту испанский барон? Из-за чего 14-летней Светлане Суховей пришлось после выхода картины отбиваться от старшеклассников? И как фильм Алексея Салтыкова повлиял на судьбы сыгравших в нем актрис? Об этом – в программе "Тайны кино".