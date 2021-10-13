"Тайны кино": Александр Алов и Владимир Наумов, Валерий Усков и Владимир Краснопольский

Вообще большая редкость, когда два режиссера работают вместе, потому что режиссер – профессия очень такая индивидуальная и очень эгоистичная. Поэтому, в общем, в мировой практике это очень редкое явление, когда два режиссера как-то совпадают и многие годы работают вместе.
Однако в советском кинематографе было два уникальных режиссерских тандема. Первый – Александр Алов и Владимир Наумов, а второй – Валерий Усков и Владимир Краснопольский. Эти режиссеры не просто успешно работали вместе. Практически каждая их картина была маленьким открытием. Открытием чего-то нового, еще неизведанного в кинематографе.
Как же эти уникальные режиссеры нашли друг друга? И почему работать в паре им было легче, чем поодиночке? Что заставило Валерия Ускова и Владимира Краснопольского поспорить с главным человеком "Мосфильма" и чем это закончилось? Как помогло Алову и Наумову их виртуозное умение играть в домино? И кто навсегда изменил их кинематограф? Об этом – в программе "Тайны кино".
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