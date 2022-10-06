"Москва и мир": два года поездам "Москва-2020" и полет корабля Crew Dragon на МКС

Инновационным поездам "Москва-2020" исполнилось два года, сообщили в департаменте транспорта. 840 современных вагонов ездят на Кольцевой, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиях метро. Ежедневно они перевозят тысячи пассажиров. Эта модель поездов отличается от обычных – двери вагонов шире на 15%, в салоне гораздо тише, чем в других моделях, есть переходы между вагонами. Кроме того, в салонах увеличилось число USB-зарядок и кондиционеров с системой обеззараживания воздуха.

В данный момент поезда метро, а также столичные автобусы и трамваи готовят к работе в зимний период. Как ранее рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, специалисты проверяют состояние пневмосистем, охлаждающей жидкости и остекления. В подземке в порядок приводят системы, которые поддерживают необходимую температуру, а для сохранения тепла возвращают в вестибюли около пяти тысяч вторых дверей.

На Чукотке из-за циклона отменили занятия в школах и отложили авиарейсы. В регионе обещали сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду, в некоторых районах он уже сопровождается дождем и снегопадом. В Анадыре МЧС работает в режиме повышенной готовности. Шторм продлится до конца дня, 6 октября. Тем временем Магадан завалило мокрым снегом, температура воздуха опустилась до минус 2 градусов. За сутки в области выпала месячная норма осадков. Из-за метели ухудшилась видимость. По прогнозам, погода улучшится к утру 7 октября.

В Москву придет золотая осень. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 6 октября дожди прекратятся, а в ближайшие дни воздух прогреется до 15 градусов. В выходные будет солнечно, но на следующей неделе станет холоднее. Солнечная погода закончится 10 октября. Температура понизится до 8–13 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

Космический корабль Crew Dragon достигнет МКС 6 октября. Полет продлится 29 часов, а пристыковка произойдет, когда в Москве будет около полуночи. На борту корабля находятся астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, а также японский специалист Коити Ваката и космонавт из России Анна Кикина. Для россиянки это первая командировка в космос. Это событие войдет в историю, также как первый полет космонавта "Роскосмоса" на корабле американской компании Space X. Это стало возможно после подписания соглашение о перекрестных полетах.

"Роскосмос" и NASA договорились о совместных полетах на МКС летом 2022 года. Пассажирами корабля Crew Dragon станут три российских космонавта, столько же астронавтов на МКС доставят российские "Союзы". Первый экипаж стартовал в конце сентября с Байконура. Помимо Сергей Прокопьева и Дмитрия Петелина, в его состав вошел астронавт Франциско Рубио.