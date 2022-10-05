"Москва и мир": новая школа в столице и запуск корабля Crew Dragon

Сергей Собянин в День учителя посетил новую школу на улице Цандера в Останкинском районе. Мэр поздравил педагогов с профессиональным праздником. Он отметил, что в данный момент в московских школах работают 65 тысяч учителей, а за последние 10 лет в столице выпустилось около миллиона учеников.

Четырехэтажная школа на улице Цандера рассчитана на 550 мест. В этом году в нее пришли первые ученики – школьники 8–11-х классов. В кабинетах есть комплекты ноутбуков и планшетов. Также в школе обустроили классы робототехники, информатики и 3D-моделирования.

Суд в Кемерове признал вину совладельца торгового центра "Зимняя вишня". Его подозревали в даче взятки при реконструкции здания. Вячеслав Вишневский с помощью посредника заплатил семь миллионов рублей начальнику инспекции Стройнадзора. В итоге здание ремонтировали без официального разрешения и нарушили утвержденный проект. В частности, речь идет об установке автоматических систем пожаротушения. Обвинение запросило для подсудимого 10 лет лишения свободы и почти 500 тысяч рублей штрафа. Выступая с последним словом, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших.

Всего Следственный комитет расследовал четыре дела, связанные с пожаром в "Зимней вишне". 12 фигурантов получили от пяти до 18 лет лишения свободы. Помимо дела Вишневского, суд решает судьбу экс-главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора по пожарному надзору Григория Терентьева. Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел весной 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

5 октября с космодрома на мысе Канаверал запустили корабль Crew Dragon. Изначально это должно было произойти 3 октября. Однако планы специалистов NASA дважды менял ураган "Иэн". В составе экипажа числится Анна Кикина. Она станет первым российский космонавтом, совершившим полет на частном американском корабле. Вместе с ней на МКС отправятся астронавты Николь Мэнн, Джош Кассада и японский специалист Коити Ваката. Для всех, кроме представителя Японии, эта экспедиция является первым космическим опытом.

Кикина будет работать на российском сегменте станции. В ее обязанности, помимо прочего, входит помощь астронавтам при выходе в открытий космос и участие в научных экспериментах. Коллеги Анны, которые сейчас несут вахту на орбите, сообщили, что приготовили для девушки не только уютную каюту, но и сюрприз. Планируется, что корабль с новым экипажем доберется до МКС за 29 часов. Команда Crew-5 пробудет на орбите около 150 дней.