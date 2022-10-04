"Москва и мир": обновленный корпус Морозовской больницы в столице и ураган в Мексике

После капитального ремонта открылся педиатрический корпус Морозовской детской больницы. Ежегодно в обновленном здании смогут принимать около 15 тысяч пациентов. На церемонии открытия побывал Сергей Собянин.

Площадь отремонтированного корпуса составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Там установили современное медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф, аппараты для УЗИ и рентгена. В больнице есть все виды диагностики и терапевтических процедур. В корпусе организовали игровые пространства для детей и комнаты отдыха для родителей. Также в обновленном здании откроют центры гастроэнтерологии и эндокринологии.

В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды. Более 110 раз спасатели выезжали убирать упавшие деревья и конструкции. Циклон накрыл город накануне. С собой он принес ливни. За сутки местами выпало до 30 миллиметров осадков, то есть пятая часть месячной нормы. Были экстренно закрыты парки и скверы. Жителям рекомендовали не прятаться под деревьями и не парковать там машины. Синоптики заявили, что окончательно циклон покинет регион 5 октября.

Много работы и у столичных коммунальщиков. В разных районах города ветер повалил более 70 деревьев. Чтобы удобнее было их вывозить, ветки распиливали на месте. В ближайшие дни дождливая и ветреная погода в Москве сохранится. А в пятницу, 7 октября, из-за облаков выглянет солнце. Днем воздух местами прогреется до 16 градусов, это выше нормы примерно на три градуса. Такая погода задержится и в выходные.

Мексика переживает нашествие урагана "Орлин". Он достиг западного побережья страны накануне. Первым его силу испытал туристический Масатлан. В городе отменили занятия в школах, закрыли порты и создали пункты для временного размещения. Порывы ветра достигали 46 метров секунду. Ураган принес ливневые дожди. В ряде регионов готовятся к наводнениям и оползням. Согласно прогнозу, "Орлин" будет двигаться на северо-восток и постепенно ослабеет до тропического шторма. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Тем временем в американской Флориде число жертв урагана "Иэн" возросло до 100 человек. Об этом сообщили местные власти. Стихия обрушилась на юго-западное побережье штата на прошлой неделе. Ураган вызвал масштабные разрушения, затопленными оказались огромные территории. Без электричества в штате по-прежнему остаются более полумиллиона человек. По мнению экспертов, на полное восстановление пострадавших регионов уйдут годы.