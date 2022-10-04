"Москва и мир": обновленный корпус Морозовской больницы в столице и ураган в Мексике

04 октября, 20:00
После капитального ремонта открылся педиатрический корпус Морозовской детской больницы. Ежегодно в обновленном здании смогут принимать около 15 тысяч пациентов. На церемонии открытия побывал Сергей Собянин.
Площадь отремонтированного корпуса составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Там установили современное медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф, аппараты для УЗИ и рентгена. В больнице есть все виды диагностики и терапевтических процедур. В корпусе организовали игровые пространства для детей и комнаты отдыха для родителей. Также в обновленном здании откроют центры гастроэнтерологии и эндокринологии.
В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды. Более 110 раз спасатели выезжали убирать упавшие деревья и конструкции. Циклон накрыл город накануне. С собой он принес ливни. За сутки местами выпало до 30 миллиметров осадков, то есть пятая часть месячной нормы. Были экстренно закрыты парки и скверы. Жителям рекомендовали не прятаться под деревьями и не парковать там машины. Синоптики заявили, что окончательно циклон покинет регион 5 октября.
Много работы и у столичных коммунальщиков. В разных районах города ветер повалил более 70 деревьев. Чтобы удобнее было их вывозить, ветки распиливали на месте. В ближайшие дни дождливая и ветреная погода в Москве сохранится. А в пятницу, 7 октября, из-за облаков выглянет солнце. Днем воздух местами прогреется до 16 градусов, это выше нормы примерно на три градуса. Такая погода задержится и в выходные.
Мексика переживает нашествие урагана "Орлин". Он достиг западного побережья страны накануне. Первым его силу испытал туристический Масатлан. В городе отменили занятия в школах, закрыли порты и создали пункты для временного размещения. Порывы ветра достигали 46 метров секунду. Ураган принес ливневые дожди. В ряде регионов готовятся к наводнениям и оползням. Согласно прогнозу, "Орлин" будет двигаться на северо-восток и постепенно ослабеет до тропического шторма. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Тем временем в американской Флориде число жертв урагана "Иэн" возросло до 100 человек. Об этом сообщили местные власти. Стихия обрушилась на юго-западное побережье штата на прошлой неделе. Ураган вызвал масштабные разрушения, затопленными оказались огромные территории. Без электричества в штате по-прежнему остаются более полумиллиона человек. По мнению экспертов, на полное восстановление пострадавших регионов уйдут годы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: