"Москва и мир": новый парк в столице и возвращение на Землю российских космонавтов

В Молжаниновском районе Москвы появился новый ландшафтный парк с комфортной зоной отдыха. На месте бывшего пустыря с пожарными прудами теперь расположилась детская площадка. Для родителей установили лавочки и несколько теннисных столов. Кроме того, в парке появилась сцена для проведения мероприятий и пикниковая зона с мангалами и столиками. А у воды поставили шезлонги.

Всего специалистам удалось привести в порядок свыше четырех гектаров между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и частным сектором недалеко от двух железнодорожных станций. Работы прошли в рамках программы "Мой район". Проект благоустройства сквера заранее согласовывали с жителями района.

Жителям Подмосковья теперь доступна назальная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В поликлиники Московской области уже закупили и поставили более 500 насадок для введения вакцины. Пациенты в прививочном пункте могут сами выбрать внутримышечный или назальный способ. В Санкт-Петербурге также есть возможность вакцинироваться с помощью капель в нос.

По-прежнему в России доступны обычные прививки "Спутник V". В Центре имени Гамалеи отметили, что в мире уже использовали более 150 миллионов доз этой вакцины. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, в том числе и от подвидов "Омикрона". По словам Поповой, страна преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19, но прививаться по прежнему необходимо. За прошедшие сутки в России зафиксировали более 38 тысяч инфицированных.

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернулись на Землю. Посадка спускаемого аппарата прошла в штатном режиме в казахстанской степи. Членов экипажа сразу же осмотрели медики. Первые выводы – космонавты в полном порядке. Тем не менее их ждет обязательная трехнедельная реабилитация в Звездном городке. Артемьев, Матвеев и Корсаков находились на МКС с 18 марта. За 195 суток в общей сложности они совершили пять выходов в открытый космос и провели более 50 научных экспериментов.

В данный момент на станции вахту несут россияне Сергей Прокопьев и Дмитрия Петелина, а также четыре астронавтов NASA и представитель Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Именно ей перед отлетом Олег Артемьев передал командование Международной космической станцией. Он вручил коллеге символический ключ и сладкий подарок – тюбик с тортом.