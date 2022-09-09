"Москва и мир": выборы муниципальных депутатов и приостановка упрощенного визового режима

09 сентября, 22:30
В России началось трехдневное голосование на выборах разного уровня. С 9 по 11 сентября они будут проходить почти во всех регионах страны – в 82. Выбирать будут губернаторов, региональные и городские парламенты. А в Москве голосуют за депутатов муниципальных образований. Всего на выборах зарегистрировали свыше 69 тысяч кандидатов. За процессом голосования следят почти 163 тысячи человек – от политических партий, общественных объединений и Общественной палаты. Дистанционное голосование проводят в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях.
Результаты в таком случае появятся быстро, так как комиссии будут считать голоса одновременно. В столице голосующие онлайн жители могут принять участие в акции "Миллион призов". Разыгрываются 100 автомобилей и до 10 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их будут принимать для оплаты покупок в продуктовых магазинах, кафе, аптеках и других местах.
С 12 сентября Евросоюз полностью приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Документ опубликован в официальном журнале ЕС. Для россиян, которые хотят получить шенгенскую визу, это означает, что теперь визовый сбор повысится с 35 евро до 80. Расширится список необходимых документов, стандартный срок оформления "шенгена" увеличится с 10 до 15 дней.
Ужесточатся правила выдачи многократной визы. Упрощенный режим сохранится только для журналистов и людей, путешествующих с гуманитарной целью или по семейным обстоятельствам. В документе нет никакой информации об аннулировании уже выданных виз.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что наличие "шенгена" не гарантирует россиянам беспрепятственное пересечение границ Евросоюза. Ранее власти Эстонии и Польши запретили въезд на свою территорию всем россиянам, в том числе с действующими визами. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ответных визовых ограничений для граждан Евросоюза не будет. Упрощенный визовый режим существовал с 2007 года, для некоторых россиян Евросоюз частично приостановил его действие почти сразу после 24 февраля.
На резиденции посла Великобритании в Москве приспустили государственный флаг. На Софийскую набережную и к зданию посольства еще накануне вечером стали приходить горожане, приносить цветы и зажигать свечи. Аналогичная картина во многих других мировых столицах. В некоторых странах, например, в Арабских Эмиратах и Бразилии, в связи с кончиной британской королевы тоже объявлен траур.
Стали прощаться с Елизаветой II и на британских островах. Было выпущено ровно 96 залпов – в честь каждого года жизни королевы. Эта церемония сменила колокольный звон. В полдень он прозвучал по всему Соединенному Королевству. Дата погребения Елизаветы II еще не назначена. Карла III, так теперь будут звать принца Чарльза, официально объявят монархом уже 10 сентября.
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