"Москва и мир": День молодежи в столице и лесные пожары в Европе

Москва вместе с другими российскими городами отмечает День молодежи. В столице организовали концерты, соревнования, интеллектуальные игры, лекции. В Цифровом деловом пространстве проходит фестиваль "Территория возможностей". Там вручили награды 10 выпускникам городским образовательных программ, которые стали призерами международных чемпионатов профессионального мастерства.

Правительство подготовило комплексную программу развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. Об этом сообщил премьер-министра РФ Михаил Мишустин. По его словам, курировать выполнение всех мер будут его заместители Андрей Белоусов и Юрий Борисов. Мишустин отметил, что на создание необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли планируют направить более 770 миллиардов рублей. Доля самолетов отечественного производства к 2030 году должна вырасти до 80%. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. Уже в следующем году начнется серийное производство самолетов Superjet New. У них будут российские двигатели, а также отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование. А иностранные лайнеры, совершающие перелеты на средние и дальние расстояния, будут постепенно заменены отечественными МС-21 и Ту-214.

В Милане начали закрывать городские фонтаны. Местные власти перешли на режим строгой экономии воды из-за засухи. Исключение сделали только для водных комплексов с флорой и фауной. Все из-за того, что в Милане уже несколько дней термометры показывают выше 30 градусов. Из-за этого, итальянцев попросили сократить потребление воды в быту. В Пьемонте ввели запрет на мойку машин и полив садов, также ограничили использование воды в ночные часы. Экстремальные температуры в Италии привели не только к засухе. Европу охватили лесные пожары. Горят также Германия и Франция. Больше всех пострадала Испания, где огонь уничтожил более 25 гектаров заповедника. На его территории насчитывается 70 видов редких птиц.

В Турции за поджог леса намерены ввести смертную казнь. Минюст уже начал разработку проекта по инициативе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. По действующим законам виновным в пожаре грозит максимум 10 лет. Но президент Турции считает, что сейчас наказания слишком мягкие. Заявление он сделал после крупного пожара в Мармарисе, где огонь уничтожил 4 500 гектаров леса. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.

