"Москва и мир": открытие новых станций МЦД в столице и крах экономики Шри-Ланки

В 2022 году в Москве планируют открыть еще семь станций Московских центральных диаметров. Одни будут новыми, а другие – после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин. Так, на станции Очаково будущего МЦД-4 старую платформу заменят на удобный мини-вокзал. Масштабная реконструкция ведется и на станции Мещерская Киевского направления МЖД. Там откроют подземный пассажирский вестибюль и две островные платформы.

Также работы идут на станции Марьина Роща, которая обеспечит пересадку между МЦД-2, МЦД-4 и метро. Финиширует и многолетний проект по созданию транспортно-пересадочного узла "Окружная", объединяющего диаметры, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию подземки. Некоторые новые станции в этом году уже открыли. Например, весной заработала платформа Минская. Кроме того, завершилась реконструкция пригородного вокзала Толстопальцево. А в июне пассажиры смогли оценить станцию Печатники на втором центральном диаметре.

22 июня в России – День памяти и скорби. В стране вспоминают погибших в Великой Отечественной войне. Везде приспущены государственные флаги, люди приходят с цветами к памятникам, проходят мемориальные акции, в том числе "Свеча памяти". Она началась 21 июня в Елоховском соборе Москвы с зажжения свечи, которую затем доставили на Поклонную гору, в музей Великой Отечественной войны. От этого огня зажгли множество других свечей, их перенесли на места воинских захоронений и мемориальные комплексы по всей территории страны.

Кроме того, в 12:15 по московскому времени по России была объявлена минута молчания. Именно в это время 81 год назад по радио прозвучало сообщение о нападении немецких войск на СССР. В Александровском саду традиционно возложил цветы Владимир Путин. Память погибших у Могилы Неизвестного солдата глава государства почтил вместе с ветеранами.

Экономика Шри-Ланки полностью рухнула. С таким заявлением выступило правительство страны. В сообщении говорится, что масштаб проблемы гораздо серьезнее, чем просто нехватка топлива, электричества и продовольствия. Республика переживает самый острый экономический кризис с середины прошлого века, с того самого момента, когда она обрела независимость. Причиной стала пандемия и сокращение туризма, который серьезно пополнял бюджет страны. Властям пришлось ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт.

Шри-Ланка даже не может взять в долг, так как уже задолжала внешним кредиторам более 50 миллиардов долларов. Масштабные акции протеста начались на острове несколько месяцев назад. Ланкийцы, многие из которых оказались на грани нищеты, требуют улучшения условий жизни. Все чаще митинги перерастают в беспорядки. Полиции не удается взять ситуацию под контроль. Бастующим удалось добиться отставки прежнего глава правительства. Теперь оппозиция требует, чтобы полномочия сложил и президент.