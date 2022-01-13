"Москва и мир": обновление транспортного парка Москвы и платная Венеция

В этом году в Москве планируют масштабно обновить транспортный парк. Как сообщил Сергей Собянин, акцент власти сделают на инновациях и экологичности. По его словам, в столицу поставят около 500 электробусов, около 100 трамваев, почти 400 вагонов пригородных электропоездов и более 300 вагонов метро – это модели последнего поколения "Москва-2020". Мэр отметил, что пассажиры уже оценили их удобство и комфорт. В прошлом году на линии московского метро уже вышли свыше 300 современных вагонов. Обновился и парк трамваев – почти на 90%. Большая его часть сегодня – это "Витязи". У таких трамваев широкие проходы, удобный низкий пол и больше пассажирских мест, чем в более ранних моделях. Кроме того, в 2021-м на маршрут вышел уже тысячный электробус.

В столичном регионе до вечера субботы будет действовать желтый уровень погодной опасности. Его ввели из-за метели и сильного ветра, порывы которого местами могут достигать 18 метров в секунду. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что завтра в столице ожидаются сильные осадки. Мокрый снег налипнет на провода и деревья. Также возможны заносы на дорогах. По словам синоптика, оттепель, которая придет в столицу после морозов, не отступит до конца недели. Завтра температура воздуха в Москве будет около плюс двух-трех градусов. Это выше нормы на 8 градусов. Будет держаться в городе и аномально низкое атмосферное давление. К завтрашнему утру оно рухнет на 30 миллиметров ртутного столба. По словам специалистов, жители столицы, особенно метеозависимые люди, могут ощущать недомогание.

Посещать Венецию туристы смогут только за деньги. Такие нововведения анонсировали власти. В пилотном режиме проект заработает в феврале. Именно в это время в городе проходит традиционный карнавал. На въезде в исторический центр Венеции уже установили специальные пункты пропуска и 500 камер видеонаблюдения. С их помощью смотрители будут отслеживать отдыхающих, которые не уехали из города вовремя. По информации Ассоциации туроператоров России, по новым правилам турист сможет увидеть знаменитые каналы только после того, как забронирует онлайн билет стоимостью пять евро. Цель венецианских чиновников – сократить число стихийных однодневных поездок и поощрить более осмысленный туризм. Город уже не справляется с постоянным поток людей – ежедневно Венецию посещают около 100 тысяч путешественников. Остановить их могут и другие ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Из-за новой волны заболеваемости, вызванной "Омикроном" с начала недели в Италии ввели более строгие санитарные нормы. Они касаются непривитых и не болевших. Теперь им закрыт вход в кинотеатры и на выставки, они не смогут воспользоваться общественным транспортом, поесть в ресторане и даже заселиться в отель.