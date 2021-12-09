"Москва и мир": погода в столице и елка в Италии

В Москву пришли морозы. Минувшей ночью столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до -10 градусов. В Тушине было почти -11 градусов. Синоптики говорят, что такие температурные показатели соответствует началу января.

Местами в столице выпало до 10 процентов месячной нормы осадков. Одновременно с похолоданием на улице стало теплее в квартирах. Власти города приняли решение повысить температуру в системе отопления. Местным жителям, в домах которых батареи нагреваются недостаточно, рекомендовано позвонить в Единый диспетчерский центр или обратиться в управляющую компанию.

На следующей неделе в регион вернется комфортная погода. Как заверила специалист Метеобюро Татьяна Позднякова, оттепели не ожидается, но температура приблизится к климатической норме. Антициклон начнет уходить из столицы в воскресенье.

В Италии зажглись огни на самой большой в мире елке. Речь идет не о дереве, а о праздничной инсталляции. Она появилась на склоне горы рядом со старинным городком Губбио. Более 8 километров гирлянды разложили в виде праздничной елки. Контур образуют три сотни зеленых лампочек, внутри – 400 разноцветных мерцающих огней. Высота инсталляции – 750 метров, ее зажигают ежегодно на протяжении 30 лет.

В 1991 году итальянское гирляндовое дерево-великан занесли в Книгу рекордов Гиннесса. При этом местным жителям оно дорого не своим мировым достижением: огни инсталляции, которые горожане выбирали самостоятельно, символизируют их обращения к своим предкам.

В Нью-Йорке 15-метровое рождественское дерево сгорело дотла. Полиции удалось задержать поджигателя. Им оказался 49-летний бездомный.

Уникальная экспозиция открылась в Музее Победы. Она посвящена 80-летию Битвы за Москву. К подготовке выставки привлекли большое количество специалистов: историков, сценаристов, волонтеров. Специально для экспозиции рассекречивали архивные документы, записывали интервью с фронтовиками и тружениками тыла, с максимальной точностью делали декорации. На открытие пригласили ветеранов. С участником битвы под Москвой Василием Коровкиным пообщался Сергей Собянин.

Экспозиция состоит из девяти тематических разделов. В залах установлены мультимедийные проекции и информационные экраны. В них загружено большое количество исторических материалов, в том числе воспоминания участников Битвы за Москву, подлинные фото и электронные образцы документов, сведения о жизни города в первые месяцы войны и о ходе боев. Чтобы посетить выставку, нужен QR-код.