"Москва и мир": горячая линия по оказанию социальной помощи и признание "Спутника V"

В Москве возобновила работу горячая линия по оказанию социальной помощи. Ею пользуются москвичи, которые находятся сейчас на домашнем режиме. Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что соблюдать самоизоляцию особенно важно людям из групп риска. Москвичи могут заказать доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, а также обратиться по вопросам психологической помощи. Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 9 вечера.

Власти Израиля 15 ноября объявят о признании вакцинированными тех, кто привился "Спутником V", и их будут пускать в страну. Об этом сообщают местные СМИ. Также они пишут, что россиян при въезде все равно обяжут пройти исследование и сдать ПЦР-тест до и после полета. По данным СМИ, решение признать "Спутник V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Бенета с высокопоставленными чиновниками из сферы здравоохранения.

Тем временем, в России оценили эффективность "Спутника V" против нового вида штамма "Дельта". Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина защищает от всех вариантов коронавируса. Ни один из них не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом.

Президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в совершении 9 преступлений. Спецкомиссия сената считает, что он и еще около 80 высокопоставленных чиновников виновны в масштабном распространение коронавируса в стране. Это, в том числе, сыновья президента, действующие и бывшие министры, депутаты, врачи и предприниматели. Самому Болсонару напомнили, что он призывал не носить маски и не вакцинироваться, а также пытался продвигать на рынок препараты, чья эффективность в лечении COVID-19 не доказана.

Президента обвиняют и в нецелевом использовании бюджетных денег. Итоговый доклад теперь передадут в Генпрокуратуру. Если там доводы сенаторов сочтут убедительными, Болсонару грозит импичмент. Сам президент все обвинения отвергает. И более того, заручился поддержкой Дональда Трампа. Действия Болсонару он назвал борьбой за народ Бразилии. В этой стране за время пандемии умерли более шестисот тысяч человек. И было зарегистрировано свыше 21 миллиона случаев заражения коронавирусом.