"Москва и мир": детские сады в столице и "бензиновая лихорадка" в Великобритании

За последние годы в Москве открыли более 300 детских садов и строительство продолжается. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр осмотрел новый детский сад на востоке столице, на улице Вольной. Это современное трехэтажное здание, рассчитанное более чем на 200 детей.

Мэр поздравил всех сотрудников детских садов с Днем воспитателя и пожелал успехов в их сложной и очень важной работе. Сергей Собянин также пообщался с будущими воспитателями – призерами чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание".

Сейчас в детских садах Москвы работают около 30 тысяч воспитателей, а их воспитанников в этом учебном году более 400 тысяч. Среди них есть и дети младше трех лет. Сейчас на полный день в большинстве районов Москвы принимают, начиная с двух лет и двух месяцев.

"Бензиновая лихорадка" в Великобритании. Автовладельцы объезжают автозаправки в поисках топлива, но везде одна и та же картина – огромные очереди. Власти говорят, что дефицита нет, а причина коллапса в нехватке водителей бензовозов. Это в свою очередь стало следствием ограничений из-за пандемии, а также выхода Королевства из Евросоюза.

Правительство заверяет, что в ближайшее время выдаст временные визы пяти тысячам водителей-иностранцев, чтобы решить проблему. Но британцев уже не успокоить. В минувшие выходные дни они бросились скупать бензин. Люди заполняли не только баки авто, но и канистры. Доходило даже до драк. Некоторым АЗС пришлось вводить ограничение на отпуск бензина. Эксперты сообщили, что сейчас в стране пустуют более 75 процентов заправок.

Власти призывают людей заправляться в обычном режиме, и тогда удастся избежать очередей. Кабмин даже готов отменить собственный закон о конкуренции. Это позволит компаниям обмениваться сведениями и поставлять бензин в те районы страны, где его нехватка ощущается острее всего. Исправить ситуацию помогут и военнослужащие. Им временно доверят управлять бензовозами, чтобы поставлять топливо от заводов до заправок.

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания. Об этом сообщили в Следственном комитете. Ранее организатор был задержан. Следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и намерены добиваться ареста в качестве меры пресечения.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 23 человек начала восхождение на Эльбрус. На первом этапе несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 альпинистов, в том числе гиды, несмотря на погодные условия продолжили подъем.

Когда в горах началась снежная буря и похолодало до минус 20 градусов, люди оказались в ловушке. В результате погибли 5 человек. Тела троих из них уже удалось спустить с высоты и передать родственникам. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями. 11 из них потребовалась госпитализация.