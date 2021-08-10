"Москва и мир": "Московское долголетие" и коронавирус в Австралии

Около 12 тысяч заявок на участие в проекте "Московское долголетие" поступило на портал mos.ru. Запись в дистанционном режиме открыли в ноябре прошлого года. Самым популярным направлением в онлайн-формате стал английский язык. Также в топ попали такие направления как тонизирующая гимнастика и ландшафтный дизайн. Самими активными участницами дистанционного проекта остаются женщины – 89% заявок поступало именно от них.

Из-за пандемии "Московское долголетие" работало только в онлайн формате. С прошлого месяца возобновились очные занятия на свежем воздухе. Стать их участниками могут горожане старшего возраста, которые прошли вакцинацию или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев. При этом онлайн-занятия свою актуальность сохранили. Москвичи могут выбрать наиболее удобный для себя формат или совмещать оба.

Новый рекорд коронавируса установлен в Австралии. В штате Новый Южный Уэльс за сутки выявили 356 случаев заражения и практически все в Сиднее. Такого не было уже два месяца, то есть с момента, когда в стране началось распространения штамма "Дельта". Тогда члены иностранного летного экипажа заразили водителя в Сиднее. Затем вирус попал в Мельбурн – второй по величине город страны.

Сидней живет в режиме карантина, который собирались отменить в конце августа, но теперь, скорее всего продлят. Снова вводят ограничения и в Израиле. Ношение масок в стране стало обязательным даже на улице при скоплении более 100 человек. Размер штрафа за отсутствие маски – 500 шекелей, это примерно 11,5 тысячи рублей. Из-за роста числа заражений многих госслужащих переводят на удаленную работу. А с 20 августа доступ в заведения и на мероприятия разрешат только вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный результат теста на коронавирус.

Республиканская клиническая больница Владикавказа, где накануне произошла трагедия, получит кислород из других регионов. Туда доставят баллоны из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Сейчас пациенты дышат с помощью резервной линии.

В понедельник, 9 августа, в больнице произошел сбой в кислородной системе, которая обеспечивает реанимацию. Несмотря на то, что отключение в красной зоне было кратковременным, скончались 11 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. А нескольких пациентов врачи успели спасти.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, ЧП произошло из-за прорыва подземной трубы, по которой кислород из резервуара поступал в реанимацию. Почему это случилось, сейчас выясняют.