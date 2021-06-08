"Москва и мир": вакцинация в павильонах "Здоровая Москва" и сбежавшие слоны в Китае

Почти 20 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в павильонах "Здоровая Москва". Они получили первый компонент препарата. Таким образом, вакцинируется каждый четвертый посетитель павильонов. Прививку также можно сделать в 100 пунктах, которые открыты на базе городских поликлиник и в частных медучреждениях. Кроме того, в крупных торговых центрах, фуд-моллах и в офисах "Мои документы" работают специальные выездные бригады.

В павильонах "Здоровая Москва" москвичи могут бесплатно пройти расширенную программу обследования своего здоровья. В нее входит более 10 различных исследований. Так, можно проверить легкие, сердце, желудочно-кишечный тракт, щитовидную железу, узнать уровень сахара в крови, сдать общий анализ.

Кроме того, в павильонах "Здоровая Москва" до 1 июля действует программа "Миллион призов". В ней могут поучаствовать горожане старше 60 лет, сделавшие прививку от коронавируса. Им вручат подарочную карту на одну тысячу призовых баллов или электронный сертификат такого же номинала.

В китайском Куньмине готовятся принять незваных гостей. К городу, в котором проживают более 6 миллионов человек, подошло стадо слонов. В регионе введен режим повышенной готовности, власти просят местных жителей не покидать свои дома. Для круглосуточного наблюдения за животными задействованы десятки беспилотников, дороги к близлежащим деревнях перекрыты.

Отвлечь слонов от входа в населенных пункты и скорректировать траекторию их движения пытаются при помощи еды. Для этих целей заготовили несколько тонн продуктов. До сих пор ученые не могут понять, почему стадо решило покинуть заповедник и отправиться путешествовать.

За несколько месяцев своего похода слоны прошли более 500 километров, вытоптали около 56 гектаров посевов и десятки гектаров леса. Жертвами их гастрономических пристрастий стали целые поля кукурузы. По предварительным подсчетам, ущерб от действий животных превысил миллион долларов. При этом никаких претензии никто им предъявлять не собирается. Слоны в Китае охраняемый вид. Благодаря бережному отношению к этим животным, их популяция в стране ежегодно увеличивается на 3–5 процентов.



Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов заранее оповестили, и всех, кто хотел уехать, вывезли. Уже подготовлены два пункта временного размещения на 100 человек каждый. Также идут работы по укреплению старой дамбы. Там ведется подсыпка слабых мест.

Ситуацию в регионе продолжают осложнять ливни с грозами, которые пока не прекращаются. Непогода накрыла и Краснодарский край. В Сочи из-за штормов запрещают купание. Причем опасно не только находиться в море, но и гулять рядом. Так, в Дагомысе высокая волна столкнула ребенка с волнореза и опрокинула в воду. Кадры с пляжа выложили в интернет очевидцы. Они же рассказали, что трагедии не случилось – мальчику повезло, что рядом были взрослые, которые быстро вытащили его на сушу.