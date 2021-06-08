Привитым "Спутником V" может понадобиться ревакцинация другим препаратом – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Людям, которые сделали прививку против COVID-19 вакциной "Спутник V", через какое-то время может понадобиться ревакцинация другим препаратом, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

По его словам, в настоящее время исследования в этой области еще ведутся.

"Хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство, наращивают свой объем, и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "КовиВаком" или "ЭпиВакКороной", но в данном направлении исследования еще идут", – приводит его слова ТАСС.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому вакцинация от COVID-19 будет включена в национальный календарь профилактических прививок. Изменения планируется внести в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что законодательная инициатива о включении вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок не говорит о том, что она будет обязательной.

В конце мая Владимир Путин заявил, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. Российский лидер выразил мнение, что граждане должны самостоятельно оценивать риски, которые влечет за собой отказ от участия в прививочной кампании.

Президент добавил, что российское общество постепенно возвращается к привычным способам работы и отдыха, как следствие, люди чаще общаются между собой, а потому повышается важность формирования коллективного иммунитета.