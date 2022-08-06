"Это наш город": в Перове и Вешняках реализуют два крупных проекта

В 2022 году в Перове и Вешняках реализуют два крупных проекта – это реконструкция стадиона "Авангард" и благоустройство лесопарка "Кусково". Работы проходят в рамках программы "Мой район".

Одна из главных задач проекта – застройка в Перове и Вешняках полузаброшенных промышленных зон. Пока территорию площадью 38 гектаров заняли автосервисы и склады. На их месте построят более полумиллиона квадратных метров недвижимости, это будет и жилье, и офисы.