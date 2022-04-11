"Это наш город": монтаж четырех эскалаторов завершается на станции "Рижская" БКЛ метро

В Москве завершается монтаж четырех эскалаторов, которые связывают входной вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Работы планируют завершить в ближайший месяц.

В зоне вестибюля устанавливаются вентиляционные системы, силовые и слаботочные кабели. Кроме того, в настоящее время продолжаются отделочные работы.

Станция "Рижская" БКЛ будет связана с одноименной станцией Калужско-Рижской линии.