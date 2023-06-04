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13:05

Культура

"Раскрывая тайны звезд": не чувствуя боли

"Раскрывая тайны звезд": не чувствуя боли

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"Есть только одна причина неявки актера на спектакль – смерть". Это слова Константина Станиславского стали негласным правилом для большинства артистов. Они были настоящими патриотами своей профессии и, как бы не было им плохо, продолжали работать, словно не чувствуя боли.

Настоящие артисты готовы ради своей любимой профессии на любые жертвы. Они могут годами пробиваться в театральные институты, менять внешность ради роли, исполнять трюки без дублеров, а порой, превозмогая недуг, выходить на сцену или съемочную площадку и делать невозможное. Потому что настоящие мастера своего дела, создавая шедевр, не чувствуют даже боли.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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