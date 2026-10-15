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15 октября, 13:50

Происшествия

"Московский детектив": кровавый скульптор

"Московский детектив": кровавый скульптор

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11 марта 1968 года на чердаке Московского энергетического института были обнаружены тела двух пропавших накануне первокурсниц. Единственная улика – оставленный на месте преступления кровавый отпечаток пальца. Это могло помочь вычислить убийцу.

Как его найти среди десятков тысяч студентов и нескольких сотен преподавателей? Кто и зачем так жестоко расправился с юными девушками? Почему оперативники прозвали душегуба "Скульптором тел"?

Об этом – в программе "Московский детектив".

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