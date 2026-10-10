"Московский детектив": десятка, валет, туз

В начале 70-х Москва превратилась в Эльдорадо для профессиональных карточных мошенников. На криминальном жаргоне их называют "каталами". Долгое время они работали в подпольных притонах и казино, оттачивая мастерство на уголовниках и нелегальных предпринимателях. Однако рост доходов населения открыл новые перспективы. Шулеры начали заглядываться на кошельки обычных советских граждан.

Кто сколотил банду профессиональных картежников? Какую роль в преступной цепочке играли шоферы такси? Как удалось вывести мошенников на чистую воду?

Об этом – в программе "Московский детектив".