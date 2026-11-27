В Москве выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор. При этом в ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация прогнозируемая и остается под контролем.

Самая уязвимая категория москвичей – школьники. Дело в том, что детский организм еще недостаточно сформирован и не может эффективно противостоять вирусам. Кроме того, школьники долго находятся друг с другом в закрытом помещении – классе, столовой и раздевалках. Это идеальные условия для быстрой передачи вирусов воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.

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