В районе Метрогородок построят новую детскую поликлинику. Четырехэтажное здание возведут на пересечении улиц Николая Химушина и Тагильской.

Поликлинику построят по монолитной технологии в классическом стиле. В здании оборудуют кабинеты врачей, помещения для диагностики и забора анализов, а также буфет и игровые зоны. Строительство будет вести инвестор в рамках возведения жилого квартала.

Завершить работы планируют в 2029 году. Об этом – в программе "Новости дня".