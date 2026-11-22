На Северном речном вокзале в районе Левобережном открылся большой каток площадью более 9 тысяч квадратных метров. Ледовая площадка может одновременно вместить до полутора тысяч человек. Посетителям доступны теплые павильоны, камеры хранения, прокат и заточка коньков, кафе с горячими напитками.

В нескольких районах столицы снизят стоимость парковки. Изменения затронут Южное Тушино, Филевский Парк, Кунцево, Коптево, Крылатское и Аэропорт. Решение связано с тем, что сейчас на этих улицах свободно больше половины парковочных мест. При этом на загруженных участках тарифы, наоборот, скорректируют.

В Воронцовском парке в районе Обручевском проводят бесплатные занятия по растяжке и хатха-йоге. Тренировки проходят в зале старинного паркового павильона под руководством преподавателя. Программа включает дыхательные упражнения, работу над гибкостью и укрепление мышц. Заниматься могут люди с разным уровнем подготовки, в том числе новички.

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