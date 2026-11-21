Москвичи выберут самые красивые новые станции метро. Голосование за лучший дизайн стартовало в проекте "Активный гражданин".

Среди претендентов – станции Троицкой, Рублево-Архангельской и Сокольнической линий, открытые за последние 3 года. Каждая из них отличается уникальным оформлением.

Проголосовать могут пользователи со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Об этом – в программе "Новости дня".