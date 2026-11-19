Максимальная выплата по больничному в России вырастет почти на 1 тысячу рублей в день со следующего года. По данным Социального фонда России, сейчас предельный размер пособия составляет 6 827 рублей, а после повышения достигнет 7 860 рублей.

Таким образом, максимальная выплата за полный месяц увеличится с 207,5 до 239 тысяч рублей. Прибавка составит более 30 тысяч рублей.

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