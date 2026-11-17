Специалисты привели в порядок пруд в Братеевском каскадном парке. Дно водоема очистили от ила, а берега, которые уже начинали разрушаться, укрепили.

На мелководье высадили водные растения – они будут работать как живой фильтр и самостоятельно очищать воду, чтобы она не цвела. Это место пользуется особой популярностью среди жителей района: у воды есть современные спортивные и игровые площадки, сделаны дорожки. Благодаря освещению гулять в парке можно и поздним вечером.

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