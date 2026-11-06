"Новости дня": более 650 млрд рублей выделят на благоустройство столицы до 2029 года

651 миллиард рублей направят на благоустройство Москвы в ближайшие три года. Работы затронут парки, набережные, крупные магистрали и жилые кварталы. В частности, в столице продолжат создавать зеленые зоны и современные общественные пространства.

Часть средств также направят на модернизацию подземных коммуникаций. В планах – реконструкция объектов газо- и водоснабжения, очистных сооружений и канализационных сетей. Особое внимание уделят ТиНАО, районы которого планируют объединить с общей коммунальной сетью столицы.

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