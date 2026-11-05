"Новости дня": в Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

В Москве работу системы отопления скорректировали из-за похолодания. Процесс проходит автоматически, но его контролируют диспетчерские службы. Решение об изменениях принимают на основе показателей погодных датчиков. При этом температуру в батареях повышают плавно, чтобы для жителей не возникло никаких неудобств.

Один из выходов станции метро "Планерная" в районе Северное Тушино закроют до конца недели. Ранее планировалось закрыть первый выход до 4 ноября. Чтобы завершить работу по демонтажу навеса, он останется закрытым до 8 ноября. Для прохода на станцию и улицу пассажиры могут пользоваться вторым выходом. Кроме того, из-за строительных работ 5 и 6 ноября по утрам автобусы проедут улицы Свободы и Фомичевой без остановки у метро "Планерная".

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