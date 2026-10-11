"Новости дня": новый путепровод свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе

В Лосиноостровском районе Москвы появится путепровод, который соединит улицы Менжинского и Дудинки. Сейчас их разделяют 28 железнодорожных путей Ярославского направления. Рядом также находится товарная станция.

Новый путепровод пройдет над железнодорожными путями и позволит создать прямую автомобильную магистраль между Ярославским и Дмитровским шоссе. Кроме того, улучшится транспортная доступность трех столичных районов.

Об этом – в программе "Новости дня".