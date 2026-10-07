"Новости дня": москвичей предупредили о новом способе кражи банковских данных

Москвичей предупредили о новом способе кражи банковских данных. На электронную почту стали приходить опасные письма якобы от государственных ведомств. В них требуют срочно оплатить коммунальные услуги, штрафы или налоги, а для быстрой оплаты предлагают воспользоваться QR-кодом.

Ссылка ведет на поддельный сайт, где человека просят ввести данные банковской карты, трехзначный код с ее оборота и номер телефона. В результате мошенники получают доступ к счетам и могут похитить сбережения. Только за сентябрь специалисты заблокировали более 800 подобных сообщений.

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