"Новости дня": в Москве пройдет городская акция "Семейный вечер долголетия"

В Москве 1 октября пройдет "Семейный вечер долголетия", приуроченный ко Дню старшего поколения. Гостей ждут десятки концертов и мастер-классов по стилю и моде, ароматерапии, вокалу, аэробике и гимнастике, а также лекции и квизы.

Откроет акцию танцевальный флешмоб у арки главного входа ВДНХ. В нем примут участие более 200 человек, а затем флешмоб подхватят более чем в 140 центрах.

Об этом – в программе "Новости дня".