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21 сентября, 12:05

Город

"Новости дня": участок Ленинградского шоссе отремонтировали на севере Москвы

"Новости дня": участок Ленинградского шоссе отремонтировали на севере Москвы

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На границе районов Сокол и Войковского закончили ремонт Ленинградского шоссе. В порядок привели участок от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода площадью больше 100 тысяч квадратных метров.

Чтобы не создавать затруднений, основные работы проводили по ночам. Процесс отлажен: сначала старый асфальт аккуратно снимают, затем проверяют и ремонтируют все люки и ливневые решетки, и только после этого укладывают свежее покрытие.

Финальным штрихом нанесли дорожную разметку. Для ремонта использовали современные качественные смеси с городских заводов. Подробнее – в программе "Новости дня".

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