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19 сентября, 08:10

Город

"Новости дня": в Пресненском районе появится современное пространство для отдыха

"Новости дня": в Пресненском районе появится современное пространство для отдыха

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В Пресненском районе появится современное пространство для отдыха и занятий спортом. При благоустройстве парка "Красная Пресня" специалисты обновят инфраструктуру, но сохранят его исторические особенности.

Парк был создан в начале 1930-х годов прошлого века на месте прежней усадьбы Студенец. Это название произошло от одноименного ручья и колодца, который был известен по всей Москве своей чистой водой.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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