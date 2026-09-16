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16 сентября, 03:20

Общество

"Новости дня": жители Бабушкинского района начали переезд по реновации

"Новости дня": жители Бабушкинского района начали переезд по реновации

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Северо-восток столицы меняет облик – по программе реновации уже расселено 119 старых домов. Первыми в округе переезд начали жители Бабушкинского района. Люди получили современные новостройки с улучшенной отделкой.

Квартиры передают уже с ремонтом в светлых тонах. Дворы благоустраивают комплексно, здесь появляются уютные места для отдыха, детские и спортивные площадки. Для комфортной перевозки вещей участники программы могут заказать бесплатную услугу "Помощь в переезде".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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