"Новости дня": столичное метро продлят в семи направлениях Подмосковья

Столичное метро после 2030 года планируют продлить до Красногорска, Химок, Мытищ, Балашихи, Одинцово и Ленинского округа. Масштабное расширение транспортной сети сделает мегаполис ближе для почти 4 миллионов жителей области.

С учетом новых станций метро смогут постоянно пользоваться 33% населения Подмосковья. По оценкам экспертов, новые участки будут ежедневно перевозить около 600 тысяч человек. Время в дороге для пассажиров сократится на полчаса или даже час, а поездки из области в центр столицы станут вдвое быстрее.

Появление скоростного транспорта рядом с домом также позволит снизить нагрузку на автомобильные трассы. Об этом – в программе "Новости дня".