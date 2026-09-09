09 сентября, 03:00Город
"Новости дня": в Москве открылся уникальный завод по производству медоборудования
В Москве открылся уникальный завод по производству медицинского оборудования. Современное предприятие построили всего за 2 года, оно будет ежегодно выпускать 400 новых рентгеновских аппаратов.
Запуск площадки позволил наладить полный цикл сборки сложной техники и необходимых деталей. Почти все компоненты для устройств теперь делают в России. Это помогает столичной медицине не зависеть от зарубежных поставок.
Подробнее – в программе "Новости дня".