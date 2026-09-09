"Новости дня": в Москве открылся уникальный завод по производству медоборудования

В Москве открылся уникальный завод по производству медицинского оборудования. Современное предприятие построили всего за 2 года, оно будет ежегодно выпускать 400 новых рентгеновских аппаратов.

Запуск площадки позволил наладить полный цикл сборки сложной техники и необходимых деталей. Почти все компоненты для устройств теперь делают в России. Это помогает столичной медицине не зависеть от зарубежных поставок.

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