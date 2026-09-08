"Новости дня": вторая грибная волна началась в Москве

В Москве началась вторая грибная волна. Сентябрьские дожди создали подходящие условия, поскольку почва насыщена влагой. В больших количествах могут появиться маслята, последние белые грибы и опята. При сохранении теплой погоды также возможны лисички, грузди, подосиновики и подберезовики.

Продолжительность сезона будет зависеть от ночных температур и повторных дождей. При снижении температуры каждую ночь ниже 5 градусов рост большинства грибов остановится. На зимние опята и осенние вешенки низкие температуры не повлияют. При благоприятных условиях грибной сезон может продолжаться до ноября.

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