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05 сентября, 19:20

Транспорт

"Новости дня": Рублево-Архангельская линия метро открылась в День города

"Новости дня": Рублево-Архангельская линия метро открылась в День города

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Рублево-Архангельскую линию метро

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Москва отмечает 879-летие. В этот день открылась новая линия метро – Рублево-Архангельская. На первом участке она связала "Деловой центр" с "Бульваром Генерала Карбышева".

Новая линия улучшила сообщение как минимум пяти районов – Пресненского, Хорошево-Мневников, Щукина, Дорогомилова и района Филевский Парк. Пассажирам доступны короткие пересадки на МЦК и сразу три ветки метро – Солнцевскую, Филевскую и Большую кольцевую.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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