05 сентября, 19:20Транспорт
"Новости дня": Рублево-Архангельская линия метро открылась в День города
Москва отмечает 879-летие. В этот день открылась новая линия метро – Рублево-Архангельская. На первом участке она связала "Деловой центр" с "Бульваром Генерала Карбышева".
Новая линия улучшила сообщение как минимум пяти районов – Пресненского, Хорошево-Мневников, Щукина, Дорогомилова и района Филевский Парк. Пассажирам доступны короткие пересадки на МЦК и сразу три ветки метро – Солнцевскую, Филевскую и Большую кольцевую.
Подробнее – в программе "Новости дня".