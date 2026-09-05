"Новости дня": Рублево-Архангельская линия метро открылась в День города

Москва отмечает 879-летие. В этот день открылась новая линия метро – Рублево-Архангельская. На первом участке она связала "Деловой центр" с "Бульваром Генерала Карбышева".

Новая линия улучшила сообщение как минимум пяти районов – Пресненского, Хорошево-Мневников, Щукина, Дорогомилова и района Филевский Парк. Пассажирам доступны короткие пересадки на МЦК и сразу три ветки метро – Солнцевскую, Филевскую и Большую кольцевую.

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