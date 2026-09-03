"Новости дня": в РФ расширили список товаров, подлежащих обязательной маркировке

С сентября в России расширили перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе "Честный знак". В него вошли еще восемь групп медицинских изделий, в том числе шприцы, медицинские маски, пробирки, салфетки, инкубаторы для новорожденных, филлеры и косметологические нити.

Таким образом, под государственным контролем находится 21 вид продукции. Маркировка призвана пресечь оборот некачественных и опасных подделок. Подробнее – в программе "Новости дня".