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03 сентября, 03:30

Общество

"Новости дня": в РФ расширили список товаров, подлежащих обязательной маркировке

"Новости дня": в РФ расширили список товаров, подлежащих обязательной маркировке

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С сентября в России расширили перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе "Честный знак". В него вошли еще восемь групп медицинских изделий, в том числе шприцы, медицинские маски, пробирки, салфетки, инкубаторы для новорожденных, филлеры и косметологические нити.

Таким образом, под государственным контролем находится 21 вид продукции. Маркировка призвана пресечь оборот некачественных и опасных подделок. Подробнее – в программе "Новости дня".

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