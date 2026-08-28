"Новости дня": в кинопарке "Москино" появились новые съемочные площадки

В кинопарке "Москино" в Краснопахорском районе появились новые съемочные площадки. Их представил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, комплекс значительно расширяет свои возможности.

Теперь в распоряжении режиссеров находится 74 натурные локации с готовыми декорациями для кинолент о разных исторических эпохах. Инфраструктуру дополняют 8 оборудованных павильонов.

Подробнее – в программе "Новости дня".