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28 августа, 01:10

Культура

"Новости дня": в кинопарке "Москино" появились новые съемочные площадки

"Новости дня": в кинопарке "Москино" появились новые съемочные площадки

Собянин представил новые площадки в кинопарке "Москино"

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В кинопарке "Москино" в Краснопахорском районе появились новые съемочные площадки. Их представил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, комплекс значительно расширяет свои возможности.

Теперь в распоряжении режиссеров находится 74 натурные локации с готовыми декорациями для кинолент о разных исторических эпохах. Инфраструктуру дополняют 8 оборудованных павильонов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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